Pape Alioune Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Alioune Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape Alioune Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape Alioune Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape Alioune Ndiaye 4 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape Alioune Ndiaye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mansa Sports Management yapmaktadır. Pape Alioune Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pape Alioune Ndiaye'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pape Alioune Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pape Alioune Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pape Alioune Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape Alioune Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında VAFC U19

1 Mayıs 2016 yılında Bologna U19

19 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2016 yılında Bari U19

3 Ağu 2017 yılında Lorca Deportiva

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2019 yılında Vorskla Poltava

26 Ağu 2021 yılında SCR Altach

Pape Alioune Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape Alioune Ndiaye şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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