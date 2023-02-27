Pape Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape Fall 9 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Pape Yare Fall şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape Fall Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Pape Fall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pape Fall'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pape Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pape Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pape Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Valmiera

Pape Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape Fall şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.