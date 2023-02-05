Pape İbnou Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape İbnou Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pape İbnou Ba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pape İbnou Ba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pape İbnou Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape İbnou Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pape İbnou Ba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape İbnou Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape İbnou Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape İbnou Ba 5 Ocak 1993 tarihinde Saint-Louis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Moritanya,Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape İbnou Ba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Pape İbnou Ba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pape İbnou Ba'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pape İbnou Baboyu ve yaşı kaç

Pape İbnou Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pape İbnou Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pape İbnou Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape İbnou Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stade de Mbour

19 Ocak 2017 yılında Al-Ahed

30 Haziran 2017 yılında Stade de Mbour

29 Ocak 2018 yılında GS Consolat M.

1 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

1 Eylül 2021 yılında AC Le Havre

1 Eylül 2022 yılında Pau FC

30 Haziran 2023 yılında AC Le Havre

Pape İbnou Ba kimdir

Pape İbnou Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape İbnou Ba şuan Pau FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Pape İbnou Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moritanya takımında 25 numaralı formasıyla 30 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pape İbnou Ba nereli

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