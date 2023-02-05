Pape Meissa Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Meissa Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape Meissa Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape Meissa Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape Meissa Ba 4 Temmuz 1997 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape Meissa Ba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fruuk yapmaktadır. Pape Meissa Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pape Meissa Ba'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pape Meissa Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pape Meissa Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pape Meissa Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape Meissa Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sacré-Cœur

23 Şubat 2019 yılında Troyes B

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

1 Şubat 2021 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Pape Meissa Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape Meissa Ba şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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