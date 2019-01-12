‘Papen Mustafa futbol okulu’ açıldı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan "Papen Mustafa" lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile gençleri Türk futboluna kazandıracak.

Galatasaray ve Türkiye liglerinin 309 gol ile en çok gol atan oyuncusu "Papen Mustafa" lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Halı Sahası'nda açılacak futbol okulunda Mustafa Kocabey, tecrübelerini gençlere aktaracak.

Kaynak: İHA