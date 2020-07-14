Papiss Cisse, Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, sezon sonunda Alanyaspor'dan ayrılacak olan Papiss Cisse transferinde büyük yol katetti. Siyah-beyazlı ekip, Senegalli golcü için girişimleri hızlandırırken, Cisse için yapılan teklif öğrenildi. Radyospor'un Spor Kazanı adlı programına konuk olan oyuncunun menajeri Sedat Atmaca, Beşiktaş ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Atmaca, "Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister" açıklamalarını yapmıştı.

Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlılar’da yönetim; kaleci, sol bek ve orta sahadaki çalışmalarının ardından forvet hattı için de düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk hedefini Aytemiz Alanyaspor’un Senegalli golcüsü Papiss Cisse olarak belirleyen yönetim, Mart ayından itibaren çeşitli temaslarda bulunduğu tecrübeli isme imza attırmaya çok yaklaştı.

Alanya’yla sezon sonunda yollarını ayıracak olan 35 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro da bonus olmak üzere toplamda 1.5 milyon Euro’luk öneriden 1+1 yıllık kontrat sunan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla son detayları görüşüyor.

Papiss Cisse, Süper Lig'de gol krallığında liderliğini sürdüyor. Lig'de toplam 22 golü bulunan Cisse, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a attığı iki golle Sörloth'u ikinci sıraya itmişti.