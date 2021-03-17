Papua Yeni Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Papua Yeni Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında bulunan bağımsız bir devlettir. Yeni Gine adasının doğu kısmını ve civar adaların bir kısmını kapsar. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya'ya aittir.

Papua Yeni Gine'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Papua Yeni Gine 8606000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 94. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0011 olduğu görülmektedir.

Papua Yeni Gine'nin Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Papua Yeni Gine'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Papua Yeni Gine'nin yüz ölçümü 461955 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Papua Yeni Gine'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 9980 km² Karasal Alan : 452860 km²

Papua Yeni Gine'nin Haritadaki Yeri / Konumu