Papuna Beruashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papuna Beruashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papuna Beruashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Papuna Beruashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Papuna Beruashvili 21 Mart 2004 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da პაპუნა ბერუაშვილი şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Papuna Beruashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Papuna Beruashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Papuna Beruashvili'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Papuna Beruashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Papuna Beruashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Dinamo II
8 Temmuz 2022 yılında Sporting B
30 Haziran 2023 yılında Dinamo II
Papuna Beruashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Papuna Beruashvili şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
Papuna Beruashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Gürcistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Gürcistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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