Papuna Beruashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papuna Beruashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Papuna Beruashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Papuna Beruashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.