Papuna Poniava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papuna Poniava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papuna Poniava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Papuna Poniava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Papuna Poniava 10 Mart 1994 tarihinde Martvili şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da პაპუნა ფონიავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Papuna Poniava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Papuna Poniava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Papuna Poniava'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Papuna Poniava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Papuna Poniava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Papuna Poniava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Papuna Poniava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Batumi

15 Haziran 2017 yılında Chikhura

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

3 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2020 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Papuna Poniava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Papuna Poniava şuan FC Gareji takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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