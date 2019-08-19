Para bozdurma bahanesiyle yaşlı adamın 7 bin lirasını çalan şüpheliler kamerada

İstanbul Başakşehir'de yabancı Uyruklu 5 şüpheli, televizyon almak için kızıyla AVM'ye giden adamın 7 bin TL'sini çaldı. Şüphelilerin adama yaklaşması ve parayı alarak kaçması kameralarca görüntülendi.

Olay 5 Ağustos Pazartesi günü Başakşehir'de bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre televizyon almak için kızıyla alışveriş merkezine gelen yaşlı adamı, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen Soghra B, Majıd D, Jalal Y, Masoumeh V, Mansoor F., isimli 5 şüpheli takip etmeye başladı. Şüphelilerden ikisi 50 dolar bozdurmak istediklerini ifade ederek yaşlı adamın yanına yaklaştı. Yaşlı adam kendisinden ricada bulunan şüphelilere yardım etmek isterken, şüphelilerden iki kişi tırnakçılık yöntemiyle yaşlı adamın 7 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek güvenlik kamarası incelemesi yapan polis ekipleri şüphelilerin Sarıyer'de bir adreste saklandığını belirledi. Adrese yapılan operasyonda 5 şüpheli 7 bin lira ile birlikte ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tırnakçılık anı kameralarca kaydedildi

Şüphelilerin 50 dolar bozdurma bahanesiyle yaşlı adamın 7 bin lirasını çalması iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 5 şüpheli kızıyla birlikte içeriye giren adamı takip ediyor. 5 kişiden iki kişi para bozdurma bahanesiyle yaşlı adamın yanına yanaşıyor. Adamla bir süre sohbet eden iki şüpheli daha sonra tırnakçılık yöntemiyle adamın 7 bin lirasını alarak kayıplara karışıyor.

Kaynak: İHA