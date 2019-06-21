Para dolu çantayı sahibine ulaştıran otobüs şoförüne altın ödülü

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli ilçesinde gurbetçi yolcu Hüseyin Gökdağ'ın (73) unutuğu 13 bin TL para ve aile fotoğraflarını teslim eden belediye otobüs şoförü Ayhan Çimenoğlu'nu tam altınla ödüllendirdi.

Fransa'da yaşayan ve yaz tatili için Nazilli'ye gelen gurbetçi Hüseyin Gökdağ, dün Nazilli - İsabeyli hattında görev yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste yolculuk yaparken 13 bin TL parasını ve 50 yıllık aile fotoğraflarını unuttu. Otobüs şoförü Ayhan Çimenoğlu, yolcuları indirdikten sonra otobüsün göğüslüğünde unutulan çantayı fark edip, durumu amirlerine bildirdi. Herhangi bir kimlik çıkmayan çantanın sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı. Kısa sürede çantanın sahibinin Hüseyin Gökdağ olduğu belirlendi. Gökdağ, belediyeye çağrılarak çantası teslim edildi. Gökdağ, büyük sevinç yaşadı.

Örnek davranış sergileyip, bulduğu çantayı sahibine teslim eden otobüs şoförü Çimenoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından tam altınla ödüllendirildi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Para dolu çantayı sahibi Hüseyin Gökdağ'a ulaştıran şoför Ayhan Çimenoğlu, "Çantayı bulduğumda hemen durumu amirlerime bildirdim. Çantadan herhangi bir kimlik olmadığından ilk etapta kime ait olduğunu belirleyemedik. Bu sırada çantasını unuttuğunun farkına varan Hüseyin Amca da bize ulaşmaya çalışmış. Neyse ki kendisini tespit edip, gerekli doğrulamaları aldıktan sonra çantayı teslim ettik. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Ayhan Çimenoğlu'nu örnek davranışı nedeniyle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke de, "Bu davranış Aydın'da her gün 30 bin kişinin ulaşımını sağlayan şoförlerimizin, aynı zamanda yolcularımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının güzel bir ifadesi olmuştur" diye konuştu.

'ÇANTAMA KAVUŞUNCA ÇOK SEVİNDİM'

13 bin lira parası ve büyük manevi değeri olan 50 yıllık aile fotoğraflarını kendisine geri getiren Ayhan Çimenoğlu'na teşekkür eden Hüseyin Gökdağ ise "Otobüsün hareket etmesine biraz vakit varken çantamı ön taraftaki göğüslüğe koydum ve birer çay içtik. Daha sonra unutmuşum. Sağ olsun şoför arkadaş çantayı fark etmiş ve bana ulaştırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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DHA