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  3. Para için kuzeninin çocuklarını kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Para için kuzeninin çocuklarını kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Adana'da bir kişi kuzeninin eşine borç para verdikten sonra geri alamayınca 2 çocuğunu kaçırıp ellerini kelepçeledi ve pencere demirine bağlayarak, saçlarını da jiletle kazıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Para için kuzeninin çocuklarını kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı 119

Adana'nın Seyhan ilçesinde 18 Eylül günü yaşanan olayda kuzeni Songül Ş.'nin eşi Bilal Ş.'ye 7 bin 150 TL borç veren Ali B., borcunu geri alabilmek için kan donduran bir plan yaptı.

Daha önce hazırladığı 27 bin TL’lik senetleri borçlusuna imzalatamayan Ali B., öfkelenerek evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.'yi (6) kaçırarak evine götürdü.

Ali B., evinde rehin tuttuğu kuzeninin çocuklarını ellerine plastik kelepçe takarak pencere demirine bağladı ardından jiletle saçlarını kazıdı. Çocukların o haldeki fotoğraflarını çekerek aileye gözdağı vermek isteyen Ali B. daha sonra çocukları serbest bıraktı.