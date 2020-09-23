Para için kuzeninin çocuklarını kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 18 Eylül günü yaşanan olayda kuzeni Songül Ş.'nin eşi Bilal Ş.'ye 7 bin 150 TL borç veren Ali B., borcunu geri alabilmek için kan donduran bir plan yaptı.

Daha önce hazırladığı 27 bin TL’lik senetleri borçlusuna imzalatamayan Ali B., öfkelenerek evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.'yi (6) kaçırarak evine götürdü.

Ali B., evinde rehin tuttuğu kuzeninin çocuklarını ellerine plastik kelepçe takarak pencere demirine bağladı ardından jiletle saçlarını kazıdı. Çocukların o haldeki fotoğraflarını çekerek aileye gözdağı vermek isteyen Ali B. daha sonra çocukları serbest bıraktı.