Para kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Para Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Para adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Para Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Para 18 Şubat 2002 tarihinde Marituba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Rabelo Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Para Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF SOCCER yapmaktadır. Para, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Para'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Para Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Para isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Para Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Para futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Juventude U20

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Para Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Para şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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