Para kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Para Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Para kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Para ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Para kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Para Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Para adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Para Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Para 23 Ağu 1995 tarihinde Capanema şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Ferreira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Para Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bucket Group Consultoria Ltda yapmaktadır. Para, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Para'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paraboyu ve yaşı kaç

Para Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Para isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Para Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Para futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

7 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

10 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

14 Haziran 2016 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında América-MG

30 Kasım 2017 yılında Cruzeiro

22 Mayıs 2018 yılında Guarani

30 Kasım 2018 yılında Cruzeiro

9 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

6 Ocak 2020 yılında Vegalta Sendai

1 Mart 2021 yılında Botafogo-SP

3 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

3 Ocak 2023 yılında CSA

Para kimdir

Para Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Para şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Para Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Para nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tolga Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tolga Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Senlikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ertugrul Senlikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Senlikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları