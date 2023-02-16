Para kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Para Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Para adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Para Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Para 23 Ağu 1995 tarihinde Capanema şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Para Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bucket Group Consultoria Ltda yapmaktadır. Para, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Para'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Para Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Para isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Para Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Para futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

7 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

10 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

14 Haziran 2016 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında América-MG

30 Kasım 2017 yılında Cruzeiro

22 Mayıs 2018 yılında Guarani

30 Kasım 2018 yılında Cruzeiro

9 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

6 Ocak 2020 yılında Vegalta Sendai

1 Mart 2021 yılında Botafogo-SP

3 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

3 Ocak 2023 yılında CSA

Para Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Para şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Para Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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