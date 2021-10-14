Resmi Gazete'nin 31628 nolu kararı ile Merkez Bankası'nda görev değişikliğine gidildi. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Bunun üzerine vatandaşlar ise Yusuf Tuna'nın biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kimdir? Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli, kaç yaşında? İşte cevaplar...

PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ YUSUF TUNA KİMDİR?

14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır. Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu.

PROF. DR. YUSUF TUNA NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi - Maliye bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak devam ediyor. Tuna, TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştur. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tuna, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.