Para sayan şahsın elinden bin lirayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı

Samsun'da bir kişinin ATM'den çektiği bin lirayı sayarken kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Site Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (19), ATM'den çektiği bin lira parayı sayan F.D.'nin (35) elinden parayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Yakalanan B.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA