Para tekvandocuların hedefi Tokyo 2020'de altın madalya

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Para Tekvando Milli Takımı'nın kota alan sporcularından Fatih Çelik ile Gamze Gürdal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Milli sporculardan 28 yaşındaki Fatih Çelik ile 27 yaşındaki Gamze Gürdal, spora başlama hikayeleri ve olimpiyatlara yönelik hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Tekvandoya 2009 yılında Adana'da başladığını belirten Fatih Çelik, "2011 yılında da milli takıma davet edildim. Tokyo'da hedefim zirve. Şampiyon olmak istiyorum. Spora başladığım tarihten bu yana en büyük hedefim olimpiyatlara katılmaktı. Bunu başardığım için de çok mutluyum." diye konuştu.

Başarılarında ailesinin büyük katkısı olduğunu anlatan Fatih Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'da o zamanlar kurslar ücretliydi. 2009'da Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açıldığını öğrendim. Başvurdum. İlk zamanlarda ben normal olan sporcularla müsabakalara çıkıyordum. Bu, bir iki yıl böyle sürdü. Ondan sonra tamamen para tekvandoya geçtim. Para tekvandoda engelli sporcuların normal sporcularla mücadele etmesi yasaklandı. 2011'de ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım. O şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. O maçtaki yüksek performansımdan ötürü milli takıma çağrıldım. O günden beri milli takıma hizmet ediyorum."

Takım olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldıkları için çok mutlu olduğunu belirten milli sporcu, şunları kaydetti:

"Kota alarak ilk adımı atmış olduk, ikinci adım olarak da inşallah oradan madalyalarla döneceğiz. En büyük destekçim her zaman ailemdi. Aynı zamanda Adana Ampute Futbol Kulübü'nde kaleciyim ve takıma kaptanlık yapıyorum. Olimpiyat oyunlarına katılacağım için futbola şimdilik ara verdim."

Doğuştan engelli olduğuna dikkati çeken Fatih, "Ama hiçbir zaman bunu sorun etmedim. Ben kolsuz oluşumu engel olarak görmedim. Tüm işimi her zaman kendim yaparım. Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha önce de bilgisayar programcılığını bitirmiştim. Olimpiyat oyunları sonrası atamam yapılacak. Ama şimdilik tek hedefim Tokyo 2020'den altın madalya ile dönmek, adımızı tarih yazmak." diye konuştu.





- Gamze Gürdal: "Tokyo 2020'den madalya ile dönmek istiyoruz"





Para Tekvando Milli Takımı sporcularından Gamze Gürdal, Tokyo 2020 kotası aldıkları için büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Gamze, tekvandoya 2015 yılında 19 yaşındayken başladığını belirterek, "Nisan ayında da milli takıma seçildim. Antrenörüm Kürşat Özdemir bana 'Seni tekvandocu olarak yetiştirmek istiyorum.' dedi. Ben o zaman kendisine yaşımın ilerlediğini ve artık geç kaldığımı söylemiştim. Bana 'Takımda 40 yaşında insanlar var, sen daha çok gençsin.' deyince ikna oldum ve böylece spora başladım." şeklinde konuştu.

Milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda K44 kategorisinde 58 kiloda yarışacağını söyledi.

İlk katıldığı şampiyonalarda +58 kiloda mücadele ettiğini belirten Gamze, "Katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında birinci olmuştum. Bunun üzerine teknik kurul, beni Avrupa şampiyonasına katılmak üzere milli takıma çağırdı. 2016 yılında sıklet değiştirerek 58 kiloda yarışmaya başladım. O yıl Avrupa ikincisi oldum. Zamanla tekvandoyu çok sevdim." ifadelerini kullandı.

"İlk olimpiyat olduğu için tarihe geçeceğiz." diyen Gamze, "Tokyo 2020'den madalya ile dönmek istiyoruz. Hedefim altın madalya alarak tarihe geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

En az 3 olimpiyata katılmayı hedeflediğini anlatan Gamze, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda öğretmenim. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Zihinsel Engeliller Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldum. Özel eğitim öğretmeni olmak liseden bu yana en büyük hedefimdi. Nisan ayında da Ankara'ya atandım. Evim aynı zamanda antrenman salonuna çok yakın. Bu da benim için ayrı bir avantaj."

Kaynak: AA