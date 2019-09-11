Para topladığı iddiasıyla okul müdürü gözaltına alındı (2) Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ortaokulda "bağış" adı altında para toplandığı iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan görevli memur N.T. savcılıktaki sorgusunun ardından, okul müdürü H.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest...

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OKUL MÜDÜRÜ VE MEMUR SERBEST Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ortaokulda "bağış" adı altında para toplandığı iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan görevli memur N.T. savcılıktaki sorgusunun ardından, okul müdürü H.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. DHA



