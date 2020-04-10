Para yüzünden tartıştığı 2 ağabeyini tabancayla vurdu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, iş insanı Zeki Ç.'nin oğlu Hüseyin Ç., iddiaya göre para yüzünden tartıştığı iki ağabeyini tabancayla vurdu. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Bayram Ç. (40) ile bacağından yaralanan kardeşi Mehmet Ç. (38) tedaviye alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcasögüt Mahallesi'nde Zeki Ç.'ye ait kapalı yurt binası önünde meydana geldi. Hüseyin Ç., iddiaya göre iki ağabeyiyle para yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç. yanında taşıdığı tabancayla Bayram Ç.'yi göğsünden, Mehmet Ç.'yi ise bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, olay yerindeki Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Bayram Ç.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, Mehmet Ç.yi ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA