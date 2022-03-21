Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü görev tanımı nedir, Parafin Tesisi Operatörü ne iş yapar, Parafin Tesisi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parafin Tesisi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parafin Tesisi Operatörü Tanımı;

__

Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Parafin Tesisi Operatörü Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Parafin Tesisi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parafin Tesisi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.06

Meslek Adı :

Parafin Tesisi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Parafin mumundan, imbiklenme suretiyle elde edilen parafinin yağını ayırmada kullanılan filtre preslerini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parafin Tesisi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Filtre plakalarını yerleştirir ve hidrolik piston basıncını ayarlamak,

b) Distile edilmiş parafinin filtre plakalarına akışını düzenlemek,

c) Hidrolik pistonları çalıştırarak distile edilmiş parafinin yağının çıkarılmasını temin etmek,

d) Filtre plakalarında pres edilmiş yağı inceleyip parafin mumundan azami miktardaki yağı elde etmek üzere piston basıncını ayarlamak,

e) Filtre plakalarında kalan yağı alınmış parafini eritme kazanına nakledilmek üzere helezoni banta aktarmak,

f) Parafini ısıtmak üzere eritme kazanına buhar girişini düzenlemek,

g) Isıtılan parafini yeniden işlenmek üzere filtre plakalarına sevkeden pompaları çalıştırmak,

h) İşlemin sadece bir safhasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?