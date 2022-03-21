Şulemsi hüngür hüngür ağladı, sosyal medya ayağa kalktı! Kocası uyuşturucu batağına mı düştü? "Gözlerimin önünde eriyor!"Yasmin Erbil'in göğüsleri elbisesinden fışkırdı! Babası "Göğüslerini teşhir ediyor" dedi, kıyamet koptu!Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e sosyal medyadan tepkiler yağdı! Kızı gibi şarkıcı mı olacak?Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim İslam Memiş tüyoları verdi: "Benim alacağım bir seviye değildir"Astrolojide evler nasıl yorumlanır? Ev konumları hangi derecede hangi burca düşüyor? Anlamları ne?MTV Stutgart – Eczacıbaşı Dynavit voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Mustafa Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Özer hangi takımları çalıştırdı?Zeynep Alkan, sevgilisini altına aldı! Babası Hamdi Alkan bu fotoğrafı görünce küplere binecek!Ali Gültiken kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ali Gültiken hangi takımlı?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Parafin Tesisi Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Parafin Tesisi Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü görev tanımı nedir, Parafin Tesisi Operatörü ne iş yapar, Parafin Tesisi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parafin Tesisi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parafin Tesisi Operatörü Tanımı;

__

Parafin Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Parafin Tesisi Operatörü Maaşları

Parafin Tesisi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Parafin Tesisi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parafin Tesisi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Parafin Tesisi Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.06

Meslek Adı :

Parafin Tesisi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Parafin mumundan, imbiklenme suretiyle elde edilen parafinin yağını ayırmada kullanılan filtre preslerini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parafin Tesisi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Filtre plakalarını yerleştirir ve hidrolik piston basıncını ayarlamak,

b) Distile edilmiş parafinin filtre plakalarına akışını düzenlemek,

c) Hidrolik pistonları çalıştırarak distile edilmiş parafinin yağının çıkarılmasını temin etmek,

d) Filtre plakalarında pres edilmiş yağı inceleyip parafin mumundan azami miktardaki yağı elde etmek üzere piston basıncını ayarlamak,

e) Filtre plakalarında kalan yağı alınmış parafini eritme kazanına nakledilmek üzere helezoni banta aktarmak,

f) Parafini ısıtmak üzere eritme kazanına buhar girişini düzenlemek,

g) Isıtılan parafini yeniden işlenmek üzere filtre plakalarına sevkeden pompaları çalıştırmak,

h) İşlemin sadece bir safhasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Parafin Tesisi Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Parafin Tesisi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT