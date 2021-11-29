Parag Agrawal kimdir? | Twitter CEO'su Parag Agrawal mı oldu? Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dorsey'in yerine Parag Agrawal'ın atandığı iddia edildi. Bu kapsamda Parag Agrawal kimdir? | Twitter CEO'su Parag Agrawal mı oldu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

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Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey aldığı kararı duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dorsey'in yerine Parag Agrawal'ın atandığı öne sürüldü. Peki Parag Agrawal kimdir? | Twitter CEO'su Parag Agrawal mı oldu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar... PARAG AGRAWAL KİMDİR? Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu. CNBC'nin haberine göre Jack Dorsey, Twitter CEO’luk görevinden istifa etti. Parag Agrawal Hindistan'da dünyaya geldi. teknoloji yöneticisi olan Agrawal Twitter'ın şu anki CEO'sudur. Agrawal, Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu. Baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawa,l Twitter CEO'su Jack Dorsey'in istifası sonrası yerine oybirliğiyle atanmıştır. TWİTTER YENİ CEO'SU PARAG AGRAWAL MI OLDU? Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa etmesinin ardından yerine oybirliğiyle baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawal atandı. Berkem Temizel Gece Editörü Parag AgrawalJack Dorsey