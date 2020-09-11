Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri istismarcılara geçit vermediTecavüz iddialarıyla gündeme gelen Deniz Atabay: Asla diz çökmeyeceğimBülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılıyor!Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'te ne yenir? | Gezilecek yerlerSamsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildiAlmanya’da biletsiz yolculuk yapan 80 PKK yandaşı ile polis arasında arbede çıktıİŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacakYouTuber çift çocuklarının cinsiyet partisi için 130 bin dolar harcadıElazığ'da 37 bin ağaçtan badem hasadı başladıParaguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Paraguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor

Paraguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor

Paraguay'da, en son çiftlik evinde olduğu belirlenen ve çarşamba gününden beri kendisinden haber alınamayan devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Paraguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor

Paraguay'da çarşambadan beri kayıp olan eski devlet başkanı yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı sanılıyor. BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, en son çiftlik evinde olduğu belirlenen ve çarşambadan bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in ve bir çalışanının, Paraguay Halk Ordusu örgütü tarafından kaçırıldığının sanıldığını belirtti.

Paraguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor

ŞEKER VE TANSİYON HASTASI

Denis'in kızları düzenledikleri basın toplantısında kaçırıldığından şüphelendikleri Denis'in şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, kaçıranların kendileriyle iletişime geçerek, ilaçlarını kendisine ulaştırmalarını talep etti.

Kızı María Beatriz Denis, "Babamızı tekrar görmek istiyoruz. Onlardan (kaçıranlardan) bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Paraguay Halk Ordusu'nun fidye için adam kaçırma ve öldürme gibi eylemlere başvurduğu biliniyor.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT