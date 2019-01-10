Paraguay, Venezuela ile ilgili diplomatik bağlarını kopardı

Paraguay, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Karakas'taki büyükelçiliğin kapatıldığını açıkladı.

Paraguay, Venezuella ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurarak Karakas'taki büyükelçiliğin kapatıldığını açıkladı. Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Bentez, Venezuela delegasyonunun ülkeyi terk etmek için makul bir zamanları olduğunu duyurdu. Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini tanımadıklarını belirten Bentez, Venezuela'daki elçiliğin kapatıldığını, ülkedeki Paraguaylı diplomatik personelin derhal geri çekildiğini belirtti.

Kaynak: İHA