Paraları hazırlayın, bu Cuma BİM'de dev indirim var! Bu fiyatlar şaka değil: Listeye hemen bakın!

Vatandaşlar son dönemlerde fahiş şekilde yükselen market fiyatları sebebiyle alışveriş yapmadan önce marketlerin kampanyalarını araştırıyor. Peki BİM 31 Mart tarihli aktüel ürünlerde neler var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER

Market zincirlerinin her hafta müşterilerine sunduğu avantajlı fiyatlar devam ediyor. BİM tarafından yapılan aktüel ürünler 31 Mart tarihinde birçok farklı kategoride ve indirimli haliyle müşterilere sunulacak. Yapılan indirimler ve ürünler şu şekilde;

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-Araç lastik tamir kiti 24.50 TL

-Halı bagaj çantası 59.50 TL

-Şarjlı led 34.50 TL

-Katlanabilir elektrikli bisiklet 13 bin 999 TL

-Taşıt yıkama fırçası 399 TL

-Çok amaçlı su püskürtme aparatı 69 TL

-Motosiklet ve bisiklet telefon tutacağı 199 TL

-Bitki besini 29.50 TL

-Begonya çiçek saksı 39.50 TL

-Sebze yetiştirme kiti 34.75 TL

-Karnıyarık tenceresi 219 TL

-Kulplu fırın tepsi 199 TL

-Kahvaltı tabağı 59 TL