"Paralarını yiyor, ayaklarımı yıkatıyorum" diyen Naz Mila, yeni mesleğini açıklayarak, herkesi şaşkına çevirdi! Bakın, bu defa paraları nasıl yiyecek! Fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak "paralarını yiyorum" açıklamasıyla oldukça çok konuşulan Mila, bu defa yeni mesleğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

1 10 İzdivaç programlarıyla ülke gündeminde yerini alan Naz Mila, programda takındığı tavırlar ve bilerek yaptığı gaflarla bir döneme damgasını vurmuştu.