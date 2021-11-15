Paralelizm ne demek, TDK'ya göre Paralelizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paralelizm ne demek? Paralelizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paralelizm kelimesi. Peki paralelizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paralelizm nedir, paralelizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARALELİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paralelizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paralelizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre paralelizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koşutçuluk

