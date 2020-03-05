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Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:

- Mart

2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası

11-14 / Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası

11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası

12-15 / Japonya: TS Rugby Şampiyonası

14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix

14-18 / Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası

18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

- Nisan

2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası

14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası

24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix

- Mayıs

1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi

26-31 / Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası

Kaynak: DHA




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