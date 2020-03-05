Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:
- Mart
2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası
11-14 / Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası
11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası
12-15 / Japonya: TS Rugby Şampiyonası
14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix
14-18 / Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası
18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
- Nisan
2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası
14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası
24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix
- Mayıs
1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi
26-31 / Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası
Kaynak: DHA
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