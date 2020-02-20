Paralimpik okçular Dubai'de madalya sayısını 5'e yükseltti

İSTANBUL (AA) - 6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, üç bronz madalya kazanarak organizasyondaki madalya sayısını 5'e çıkardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada, erkekler W1 kategorisinde milli sporcular Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Rakibini 131-130 yenen Naci Yenier, kürsüye çıktı.

Sevgi Yorulmaz ve Bülent Korkmaz'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, Çin'i 146-144'lük skorla, Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'tan oluşan klasik yay karışık takımı da İngiltere'yi 5-4'lük skorla mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada daha önce 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcular, madalya sayısını 5'e yükseltti.

Organizasyon yarın sona erecek.







Kaynak: AA