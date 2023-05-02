Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-21 Mayıs tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek milli sporcuların hazırlık kampı başladı.

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Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı

2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın ilk ayağında mücadele edecek milli sporcular, Aksaray'da kampa girdi.

Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-21 Mayıs tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek milli sporcuların hazırlık kampı başladı.

Aksaray'da 12 Mayıs'a kadar sürecek kampta yer alan milli sporcular şöyle:

Klasik yay açık: Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül.

Makaralı yay açık: Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz.

W1: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.

KAYNAK: AA

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