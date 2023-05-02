Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı

2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın ilk ayağında mücadele edecek milli sporcular, Aksaray'da kampa girdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-21 Mayıs tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek milli sporcuların hazırlık kampı başladı.
Aksaray'da 12 Mayıs'a kadar sürecek kampta yer alan milli sporcular şöyle:
Klasik yay açık: Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül.
Makaralı yay açık: Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz.
W1: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.
KAYNAK: AA