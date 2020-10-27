teröristlerin Hatay'da gerçekleşen saldırıda paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiğini belirten Hatay Valisi Vali Doğan'ın bu sözlerinin ardından paramotor hakkında Paramotor nedir, nerede kullanılır? Paramotor tarihçesi, malzemeleri, özellikleri başlıklarıyla vatandaşlar tarafından çokça bakılmaya başlandı. Biz de bu konuya ilişkin bilgileri haberimizde yer verdik.

PARAMOTOR NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

Paramotor öncelikle bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonu ile hareket eden paramotor aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da "Powered Paragliding" (PPG) tanımlanan araçlardır. Yani, Paramoto, pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır. Uçuş sırasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olarak en fazla 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. En zorlu yanı rüzgarlı havalarda kontrol edilmesidir. Motorunun durması halinde yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır. Hobi amaçlı veya haber için fotoğraf ve video çekimi yapmak amacı ile sıkça kullanılır.

PARAMOTOR TARİHÇESİ

Dünya da kullanılan ilk paramotor 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byne tarafından Essex’te kullanılmıştır. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, Fransa o dönemde ki buluşlar arasında en fazla meşhur olan ve en fazla tercih edilen buluşlardan olmuştur. İlk çıkışından itibaren sadece hobi aracı olarak kullanılan paramotorlar Avrupa’da hızla yayılmıştır. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma tarafından ilk defa motorlu üretilmiştir ve yine aynı şekilde hobi alanında en fazla tutulan buluş olmuştur.

PARAMOTOR MALZEMELERİ

Motor: Pilotun ileri doğru hareket etmesini ve yükselmesini sağlar,

Paraşüt (Kanat): Havada süzülmeyi sağlar,

Harness: Pilotu paraşüte ve motora bağlayan uçuş koltuğudur,

Yedek Paraşüt,

Ses engelleyici kulaklık ve kask.

PARAMOTOR'UN ÖZELLİKLERİ

Paramotorun havalanabilmesi için 20 ila 40 metrelik düz bir alan yeterlidir.

Motoru dursa da yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır.

Kanatları hareket ettirmek için ön tarafta bulunan kol yardımıyla kanatların sağa veya sola çevrilmesi sağlanarak istenilen istikamete doğru seyir edilebilir.

Paramotorun motoru oldukça küçüktür ve hava akımını kullanıp itme gücü elde ederek paramotorun ilerlemesini sağlar.

Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans gerekmiyor olsa da havacılık kuralları çerçevesinde veya izni ile uçulabilmektedir.

Paramotor kullanmak için sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim rahatlıkla eğitim alabilirsiniz.

Paramotor eğitimleri, 10 günden 2 aya kadar sürebilmektedir.

Belirlenen bölgelerin dışında izin alınmadan yapılan uçuşlarda cezalar uygulanmaktadır.

Paramotor ile durgun hava koşullarında 20 knottan daha güçlü rüzgârlarda uçuş tavsiye edilmektedir.

Paramotorla düz ve ters olmak üzere iki tür kalkış yapabilir, az rüzgâr olan havada düz, rüzgârın yeterli olduğu havada da ters kalkış yapılır. İniş için ise rüzgâr karşıya alınarak yere 1 metre kala kanat frenleri çekilir ve yer ile temas sağlanmaya çalışılır.

Paramotorla güvenli iniş için en önemli olay kanatlardır. İniş yapmak kolay kalkış yapmak zordur.

Paramotorun motoru itme kuvveti üretir ve mesafe kat ettirir. Kanatlar ise yönlendirme yaptırır, hızlı düşüşü engeller.

İniş yaparken herhangi bir olumsuzluk durumunda motoru sayesinde tekrar havalanabilir.

Paramotorlarla en güvenli uçuş yüksekliği 100 ila 200 metredir.