Parapsikoloji ne demek, TDK'ya göre Parapsikoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parapsikoloji ne demek? Parapsikoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parapsikoloji kelimesi. Peki parapsikoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parapsikoloji nedir, parapsikoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARAPSİKOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parapsikoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parapsikoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parapsikoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama, geleceği görebilme vb. olayları inceleyen ruh bilimi

