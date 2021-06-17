Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

Türkiye'de aşı tedarikinde yaşanan sorunların aşılmasının ardından aşılama hız kazandı. Bir günde 1 milyon 416 bin doz aşı uygulanmasıyla rekor kırılırken aşı olan vatandaşlar olası yan etkilerin daha da azaltılması için parasematol içeren ağrı kesicilerin kullanılması tavsiyesi üzerine internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? İşte parasetamol içeren ağrı kesici isimleri...

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi olan bir ilaç maddesidir. Bu ilaç alındıktan 30-60 dakika sonra plazma konsantrasyonlarına ulaşarak hızlıca dağılmaktadır.

PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİLER HANGİLERİDİR? PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİ İSİMLERİ

Dünyada parasetamol içeren çok sayıda ilaç vardır ancak Türkiye'de parasetamol içeren şu ilaçlar kullanılmaktadır:

- Aferin

- Calpol

- Gripin

- Minoset

- Parol

- Piretanyl

- Vermidon

Kaynak: Vikipedi