Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldıAtiye dizisinde geri sayım başladı! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye dizisi final sezonun fragmanı yayınladı!Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları gününde rekor bağışıSen Çal Kapımı 41. bölüm full, tek parça izle | Serkan ve Eda hesaplaşıyor!Kuruluş Osman 63. bölüm full, tek parça izle | Osman Bey savaştan galip çıkabilecek mi?Cam Tavanlar 2. bölüm full, tek parça izle | Cem ve Leyla'nın macerasını kaçırmayın!17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deMilli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: 21 Haziran'dan itibaren etkinlikler düzenlenecek!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

Koronavirüs salgınına karşı aşılama sürerken vatandaşlar aşı sonrası yan etkilerin azaltılması için parasetemol içeren ağrı kesicileri araştırmaya başladılar. Peki Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? İşte parasetamol içeren ağrı kesici isimleri...

Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

Türkiye'de aşı tedarikinde yaşanan sorunların aşılmasının ardından aşılama hız kazandı. Bir günde 1 milyon 416 bin doz aşı uygulanmasıyla rekor kırılırken aşı olan vatandaşlar olası yan etkilerin daha da azaltılması için parasematol içeren ağrı kesicilerin kullanılması tavsiyesi üzerine internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? İşte parasetamol içeren ağrı kesici isimleri...

Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi olan bir ilaç maddesidir. Bu ilaç alındıktan 30-60 dakika sonra plazma konsantrasyonlarına ulaşarak hızlıca dağılmaktadır. 

Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileridir? Parasetamol içeren ağrı kesici isimleri

PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİLER HANGİLERİDİR? PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİ İSİMLERİ

Dünyada parasetamol içeren çok sayıda ilaç vardır ancak Türkiye'de parasetamol içeren şu ilaçlar kullanılmaktadır:

- Aferin

- Calpol

   - Gripin

- Minoset

- Parol

- Piretanyl

- Vermidon

Kaynak: Vikipedi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT