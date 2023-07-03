Parası olan Kur Korumalı Mevduat'a akın edecek! Bakan Şimşek'ten flaş karar

Vatandaşların Kur Korumalı Mevduat hesaplarından elde ettikleri stopaj avantajının süresinin uzatılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Bu kararın, ilgiyi daha da artırması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan karar, Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Bu gelişme, vatandaşlar için önemli bir finansal avantaj sağlayarak, Kur Korumalı Mevduat hesaplarının daha cazip hale gelmesini amaçlıyor. Ayrıntılar haberimizde...

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Parası olan Kur Korumalı Mevduat'a akın edecek! Bakan Şimşek'ten flaş karar

Tasarruf sahiplerinin birikimlerini Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmaları teşvik edilmeye devam ediyor. Bu amaçla, Kamu Katılım Bankaları (KKM) ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam edecek. Bu kararın etkisiyle KKM hesapları ve katılım hesaplarının ilgi görmesi bekleniyor. BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduat hesaplarına olan talep 16 Haziran haftasında %2 artış göstererek net girişi 52,3 milyar liraya ulaştı ve toplam mevduat miktarı 2,63 trilyon liraya yükseldi. Bu kararla birlikte, yıl sonuna kadar KKM hesaplarına olan ilginin artması öngörülüyor.

Türk Lirası'nın değerinin korunmasını teşvik etmek amacıyla alınan bu karar, tasarruf sahiplerini TL cinsinden hesaplara yönlendirmeyi hedefliyor. Vergisel avantajlar, KKM hesaplarının ve katılım hesaplarının cazibesini artırarak daha fazla tasarruf sahibini bu hesaplara yönlendirebilir. Mevcut ekonomik koşullar altında, Türk Lirası'na olan güvenin sağlanması ve TL'nin değerinin korunması önemli bir hedef olarak görülüyor.

31 ARALIK'A KADAR SÜRDÜRÜLECEK

kur

31 Aralık 2023'e kadar, üretimi ve ihracatı teşvik etmek amacıyla TL cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerde yüzde sıfır tevkifat uygulanacak. Böylece gelir elde edenler beyanname vermeden gelirlerini elde edebilecek.

Aynı süre içinde, mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj indirimi devam edecek. Vadeli hesaplarda yüzde 15 ve üzeri indirimli stopaj uygulaması geçerli olacak.

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde de 31 Aralık 2023'e kadar yüzde sıfır stopaj uygulaması sürecek.

Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 yerine yüzde sıfır olacak, bazı fonlar bu kapsam dışında kalabilir.

Varlık teminatlı ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj indirimi yıl sonuna kadar yüzde 5 olarak uygulanacak.

Döviz tevdiat hesapları ve döviz katılım hesaplarından elde edilen faizler ve kar payları için uygulanan tevkifat oranı ise yüzde 25 olacak ve bu oran yeni hesaplar için geçerli olacak, mevcut hesaplar için eski oranlar devam edecek.

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