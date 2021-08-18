Parasını almayan kadına yardım bahanesiyle cinsel istismarda bulundu! "O kadar yalvardım, kimse sesimi duymadı"

İzmir'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda 29 yaşındaki Çağla Toksoy isimli kadın girdiği tekstil işinde parasını alamadı. Hürriyet'te yer alan habere göre patronların oyaladığı Çağla Toksoy'a aynı işyerinde çalışan ve şoför olan kişi yardım edeceğin söyledi. Daha sonra Çağla'yı arayarak evinin önüne geleceğini ve araçla şirkete gideceklerini söyleyen şoförün aklında korkunç bir plan vardı. Toksoy'u evinden alan şüpheli, şirkete giden yol yerine ters istikamette aracını sürdü.

ŞİRKET YERİNE TAM TERSİ İSTİKAMETE GÖTÜRDÜ

Daha sonra ise genç kadını Karşıyaka Barış Anıtı'na götüren şüpheli burada cinsel istismarda bulundu. Genç kadın direnmesine karşın şüpheli boğazını sıkarak Toksoy'u tehdit etti.

ELİNDEN KAÇTI, BEKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Toksoy daha sonra yaşanan boğuşma sonrası kaçtıktan sonra bekçilerden yardım istedi.

"BENİ İŞ YERİNE GÖTÜRECEĞİM DİYE ALDI"

Yaşadığı olayı anlatan Çağla Toksoy şunları söyledi:

"Tekstil işine girmiştim. Haftalık para alacaktık. Ama alamadık paralarımızı. Beni işyerine götüreceğim diye aldı. Beni Karşıyaka anıtına götürüp bana orada cinsel istismarda bulundu. "

Şahsı karşı koymaya çalıştığını anlatan Toksoy şu ifadeleri kullandı:

"Çok yalvardım, bağırdım. Ağabey dedim,' Yapma, senin de çocukların var.' O kadar yalvardım, kimse sesimi duymadı. O kadar yakardım, kimse sesimi duymadı. Hala aklıma geldiğinde ağlıyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. O kadar kötüydü ki o yaşadığım olay, o kadar kötüydü..."

Çok boğuştuk. Elinden kurtuldum. Orada bekçilerin yanına sığındım. O panikle onlara diyebildiğim tek şey 'Beni ona vermeyin' idi. Peşimden arabayla geldi çünkü. Tekrar beni almak için.”