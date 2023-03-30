Parasını altına dolara yatıranlara kötü haber! En çok bu kazandıracak: İslam Memiş açıkladı

Son zamanlarda dolar endeksinin yukarı yönlü hareketleri, diğer döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişe öncülük etti. Bu durum, yatırımcıların sevincine sebep olurken, potansiyel yatırımcıların kafalarını karıştırdı. Yatırımcılar, birikimlerini nerede değerlendireceklerini ve daha fazla kar elde edebilecekleri piyasaları araştırmaya başladılar. Bu süreçte, uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Aşağıda, detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Parasını altına dolara yatıranlara kötü haber! En çok bu kazandıracak: İslam Memiş açıkladı

Uzman İslam Memiş, Amerika'da yaşanan bankacılık krizi sonrasında alım fırsatlarının azalmasıyla birlikte ekonomi piyasalarındaki ani atakların kayda geçtiğini belirtti. Altın ve doların düşüşüne dair endişelerin arttığı bir dönemde, Memiş yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için piyasalara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu ve en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

ALTIN PIYASASINDA GERİLEME BAŞLADI!

Uzman İslam Memiş, gram altının geçtiğimiz günlerde rekor kırdığı 1.234 TL seviyesinden geri çekilerek bin 200 TL seviyelerinde işlem görmeye başladığını öngörmüştü. Bu düşüşün kalıcı olmayacağını belirten Memiş, kısa süre içerisinde altın piyasasında yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını ve bu nedenle altına yatırım yapmak isteyenlerin bin 200 TL seviyesini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞ YATIRIMI İÇİN FIRSAT ZAMANI!

altın

Dolar kuruna ve altın piyasasına ilişkin daha önce uyarılarda bulunan Memiş, nakdi bulunan vatandaşların gümüş yatırımına yönelebileceklerini belirtti. Geçen yılın sonunda gümüşün yaklaşık olarak %45 oranında değer kazandığını hatırlatan Memiş, 2023 yılında da bu piyasanın iyi bir alternatif olacağını vurguladı. Şu an gümüşün değerinin altında işlem gördüğünü belirten Memiş, gümüşün uzun vadede kazandıran bir alternatif olduğunu ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ: Uzman İslam Memiş, altın piyasasındaki düşüşün geçici olacağını ve kısa süre içinde yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını öngörüyor. Ayrıca, gümüş yatırımının iyi bir alternatif olduğunu ve 2023 yılında en çok kazandıracak yatırım aracı olarak öne çıkacağını belirtiyor.

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