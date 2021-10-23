Paratiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paratiroit bezi ne demek? Paratiroit bezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paratiroit bezi kelimesi. Peki paratiroit bezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paratiroit bezi nedir, paratiroit bezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARATİROİT BEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paratiroit bezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paratiroit bezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiroit bezinin yanında yer alan, kandaki kalsiyum düzeyinin normalde tutulmasını denetleyen hormonu salgılayan bez

