Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan illerParatiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala için açıklama yapan büyükelçiler için talimat: İstenmeyen adam ilan edileceklerChelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdüKatalitik ne demek, TDK'ya göre Katalitik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuştu: Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınızÇaykur Rizespor 2-1 Kasımpaşa | Maç sonucu, özetiAnkara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özetiTuzlaspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiElkızı dizisi konusu nedir? El kızı oyuncuları kimler?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Paratiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paratiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paratiroit Bezi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paratiroit Bezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paratiroit Bezi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paratiroit Bezi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paratiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paratiroit bezi ne demek? Paratiroit bezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paratiroit bezi kelimesi. Peki paratiroit bezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paratiroit bezi nedir, paratiroit bezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PARATİROİT BEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paratiroit bezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paratiroit bezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiroit bezinin yanında yer alan, kandaki kalsiyum düzeyinin normalde tutulmasını denetleyen hormonu salgılayan bez

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT