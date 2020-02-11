İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

İhaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İhaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 6'sının, Cumhuriyet Savcısı'ndaki sorgularının ardından salıverildiği, 8 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT