Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi
AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen "Parçalı ay tutulması" Adana semalarında da izlendi.
AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen "Parçalı ay tutulması" Adana semalarında da izlendi.
Türkiye'den de takip edilebilen parçalı ay tutulması, saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı. Saat 23.01'de gözlemlenmeye başlayan tutulma, saat 00.30'da ise parçalı tutulma halini aldı. Parçalı ay tutulması saat 03.17'ye kadan izlenebilecek.
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DHA
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