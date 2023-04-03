Parfait Endong Bilias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Endong Bilias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parfait Endong Bilias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Parfait Endong Bilias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Parfait Endong Bilias 30 Ocak 2003 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Parfait Endong Bilias Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Parfait Endong Bilias'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Parfait Endong Bilias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Parfait Endong Bilias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ekim 2021 yılında Niort B
Parfait Endong Bilias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Parfait Endong Bilias şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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