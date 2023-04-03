Parfait Endong Bilias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Endong Bilias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Parfait Endong Bilias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Parfait Endong Bilias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.