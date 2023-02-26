Parfait Guiagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Guiagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Parfait Guiagon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Parfait Guiagon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Parfait Guiagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Guiagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Parfait Guiagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Guiagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parfait Guiagon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parfait Guiagon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parfait Guiagon 22 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parfait Guiagon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Parfait Guiagon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Parfait Guiagon'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Parfait Guiagon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parfait Guiagon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Parfait Guiagon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parfait Guiagon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında M. Tel Aviv U19

31 Temmuz 2020 yılında Africa Sports

1 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

13 Ağustos 2020 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

31 Ağustos 2021 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

Parfait Guiagon kimdir

Parfait Guiagon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parfait Guiagon şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Africa Sports, Maccabi Tel Aviv

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Parfait Guiagon nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Tomer Amar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Amar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomer Amar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomer Amar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sadat Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadat Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sadat Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadat Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sahar Hasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahar Hasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sahar Hasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahar Hasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrews Ntim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Ntim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrews Ntim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Ntim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi