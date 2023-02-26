Parfait Guiagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Guiagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parfait Guiagon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parfait Guiagon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parfait Guiagon 22 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parfait Guiagon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Parfait Guiagon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Parfait Guiagon'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Parfait Guiagon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parfait Guiagon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Parfait Guiagon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parfait Guiagon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında M. Tel Aviv U19

31 Temmuz 2020 yılında Africa Sports

1 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

13 Ağustos 2020 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

31 Ağustos 2021 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

Parfait Guiagon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parfait Guiagon şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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