Parham Movaghari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parham Movaghari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parham Movaghari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parham Movaghari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parham Movaghari 5 Kasım 2000 tarihinde Khomam, Gilan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mehdi Movaghari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parham Movaghari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Parham Movaghari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Parham Movaghari'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Parham Movaghari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parham Movaghari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Parham Movaghari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parham Movaghari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Malavan

Parham Movaghari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parham Movaghari şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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