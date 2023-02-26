Parham Sayyad Borhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parham Sayyad Borhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parham Sayyad Borhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parham Sayyad Borhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parham Sayyad Borhani 18 Haziran 1997 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پرهام صیاد برهانی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parham Sayyad Borhani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Parham Sayyad Borhani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Parham Sayyad Borhani'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Parham Sayyad Borhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parham Sayyad Borhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Parham Sayyad Borhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parham Sayyad Borhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Malavan U21

1 Temmuz 2018 yılında Malavan

Parham Sayyad Borhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parham Sayyad Borhani şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Malavan of Bandar Anzali (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.