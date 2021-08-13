Paribu çöktü mü 13 Ağustos 2021 Cuma? Neden açılmıyor? Paribu.com neden dondu? Ne zaman düzelecek?

Kripto para borsasına giren Fenerbahçe, Paribu ile yaptığı anlaşmanın ardından gelirine gelir katarken bir yandan da yatırımcısını mutlu etmeye başladı. Fenerbahçe Token, 160 TL'ye kadar yükselirken Paribu'nun internet sitesinde işlem yoğunluğu yaşandı. Daha sonra sisteme girmekte sorun yaşayan kullanıcılar Paribu çöktü mü 13 Ağustos 2021 Cuma? Paribu.com neden dondu? Ne zaman düzelecek? sorularına yanıt aramaya başladı.

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ 13 AĞUSTOS 2021 CUMA? PARİBU.COM NEDEN DONDU? PARİBU NEDEN AÇILMIYOR?

Paribu'nun internet sitesinde emir ve işlem yoğunluğunun ardından aksaklıklar yaşanıyor. Site açıldıktan sonra Server Error ( Server hatası) hatası siteye giriş yapanları karşılıyor.

Paribu'dan bu duruma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" FB/TL paritesinin açılmasını takiben gerçekleşen emir ve işlem yoğunluğu nedeniyle aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede çözülmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir."

PARİBU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Paribu'nun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı. Site düzeldiği anda ayrıntılar haberimize eklenecektir.

PARİBU NEDİR?

Paribu, 14 Şubat 2017’de kullanıma açılan ve yaklaşık 4 milyon kullanıcısı olan Türkiye’nin kripto para işlem platformudur. Bitcoin dahil onlarca kripto paranın alınıp satılabildiği Paribu’da 7/24 kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Paribu, 7/24 hizmet veren Destek Birimi ile kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

PARİBU FENERBAHÇE TOKEN NE KADAR?

Fenerbahçe Token'leri 15 ve 30 TL seçeneklerle açıldı. Bugün tutar 160 TL'yi aşmıştı. Ayrıca sarı lacivertli kulüp Paribu'dan toplam 436 milyon TL hasılat elde etmiştir.