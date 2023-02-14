Paris Adot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Adot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paris Adot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paris Adot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paris Adot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Adot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paris Adot

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paris Adot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paris Adot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paris Adot 26 Şubat 1990 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paris Adot Barandiaran şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paris Adot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballmanager10 yapmaktadır. Paris Adot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Paris Adot'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paris Adotboyu ve yaşı kaç

Paris Adot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paris Adot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Paris Adot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paris Adot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2011 yılında UD Mutilvera

1 Temmuz 2012 yılında CD Izarra

1 Temmuz 2013 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2014 yılında CD Izarra

3 Temmuz 2015 yılında CD Tudelano

5 Temmuz 2016 yılında Real Murcia

31 Ocak 2017 yılında CE Sabadell

1 Temmuz 2017 yılında CD Mirandés

4 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

25 Ağu 2020 yılında Ponferradina

Paris Adot kimdir

Paris Adot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paris Adot şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Paris Adot nereli

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