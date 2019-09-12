Paris Bosphorus Enstitüsü 10’uncu yıllık seminerini düzenledi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) girişimi ile kurulan ve Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Paris Bosphorus Enstitüsü (Institut du Bosphore), her yıl iş dünyası ve medya temsilcilerinin bir araya gelmesi için düzenlediği seminerinin 10'uncusunu bu yıl 11 Eylül'de Fransız Sarayı'nda düzenledi.

"Sürdürülebilir gelecek için yol haritası"

Etkinliğin birinci gününde "Sürdürülebilir gelecek için yol haritası" ekseninde gelecek on yılda küresel gelişmeler ve dijital çağın sunduğu işbirliği olanakları üzerinden Türkiye-Fransa-Avrupa ilişkileri mercek altına alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 11 Eylül'de Fransız Sarayı'nda düzenlenen açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Institut du Bosphore'un kuruluşunun onuncu yılında, İstanbul'da düzenlediğimiz Senelik Seminerde ikili ve çok taraflı küresel gündem konularını ortak sorunlar, ortak çözümler, kapsayıcı ve sürdürülebilir ortak gelecek perspektifiyle ele alıyoruz. Enstitü kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında yapıcı ve eleştirel perspektifi ve kurumsal sürekliliğiyle önemli bir düşünsel artı değer sağladı. Bugün, Türkiye – AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla masaya yatıracağız. Fransa, küresel ve Avrupa düzeyindeki sorunları kurallara dayalı ve çok taraflı liberal demokratik düzen çerçevesinde çözmeye çalışan bir ülke. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde üyelik perspektifini koruyarak canlandırmamız ve işbirliği, ortaklık gibi içeriği belirsiz ve statü kaybını ima eden modellerden uzak durmamız gerekir. Bu vizyon geleceğin Avrupa Birliği için de kazan-kazan denklemine işaret ediyor ve yeni dönemde bu akılcı yaklaşımı devreye sokmak için ihtiyaç duyduğumuz araçlara sahibiz. Bu noktada Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu en önemli gündem maddesi ve somut entegrasyon aracıdır."

"Uluslararası işbirliklerinin yeni itici gücü teknolojik gelişme ve inovasyon ekosistemleri"

Fransız ve Türk siyaset çevreleri, iş dünyası ve medya temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunmasına imkân tanıyan seminerin ardından Institut du Bosphore Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kaleağası, kapanış konuşmasında şunları söyledi:

"21. yüzyıl muazzam bir teknolojik devrim çağı. Ekonomiden, toplumsal yaşama ve demokrasiye değişim her boyutta hızlanıyor. Onuncu yıl dönümünde Paris Bosphorus Enstitüsü, Türkiye'nin Avrupa sürecinin bu perspektifte tartışılacağı bir zemin olmaya devam ediyor."

Institut du Bosphore Bilim Kurulu Eş-Başkanı Ümit Boyner de oturumlarla ilgili şu yorumu yaptı:

"Institut du Bophore'un kuruluşunun onuncu yılı vesile ile düzenlenen Senelik Seminerimizde Fransa– Türkiye– Avrupa Birliği arasındaki ortak sorunlara ortak çözüm arayışları ile birlikte yapay zeka ve teknolojik gelişimlerin toplum yapısına ve ekonomik gelişmelere etkisini ele alacağız. Tüm sorunlara rağmen Avrupa Birliği günümüzün karmaşık sorunlarını çözme potansiyeline en çok sahip olan, en gelişkin ulus-üstü siyasi yapıdır. Türkiye açısından da AB üyeliği stratejik öneme sahiptir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi üyelik perspektifini koruyarak canlandırmamız gerekir."

DHA