Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi

Paris Emniyet Müdürlüğü, 62 olan emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı kapsayan emeklilik reformuna karşı gösteride, bir grup polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin idari soruşturma talep etti.

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Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlendi.

Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımladı.

Ses kayıtlarında, bir polisin bir göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.

Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi

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Öte yandan, Paris'te 23 Mart'ta emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösteride bir sendika aktivisti gözünden ağır yaralandı.

İşçi sendikası SUD-Rail, yaralan göstericinin sol gözünün görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı gösteriler ülke genelinde haftalardır sürüyor.

Son günlerde, başta Paris olmak üzerek ülkenin farklı kentlerindeki gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında ciddi arbedeler yaşanırken, gösterici ve polislerden yaralananlar olmuştu.

KAYNAK: AA

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