Paris Haute Couture Moda Haftası başladı

Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını sergilediği Paris Haut Couture Moda Haftası bugün başladı. Parisli modacılar, 2019 ilkbahar-yaz modellerini tanıtmaya başladı.

Paris Haut Couture Moda Haftası başladı. Dünyanın moda başkenti Paris'te Fransız modacıların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden modacılar, düzenledikleri defilelerle birbirinden ilginç tasarımlarını beğeniye sunuyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nden moda tasarımcısı Maria Aristidou, Intercontinantale Hotel'de düzenlenen defile ile 2019 ilkbahar ve yaz modellerini tanıttı. Modacının siyah, gri, kırmızı ve açık yeşil renklere yer verdiği tasarımında süper mini, midi ve maksi boy elbiseler yer aldı. Defilesinde pantolona çok az yer veren Aristidou'nun transparan kumaşların üzerine yer yer aksesuar olarak taş işleme koyarken, çoğu kıyafette dikkat çeken derin bir dekolte çalışması yaptığı gözlendi.

Kaynak: İHA