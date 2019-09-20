Paris Hilton temizlik yaptığı sırada yere kapaklandı

Güzelliğiyle her daim dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Paris Hilton, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından yıllar önce evde temizlik yaparken çekilen bir videosunu paylaştı. Hilton'un eğlenceli videosu takipçileri tarafından da çok beğenildi.

GÜZEL BAŞLAYAN TEMİZLİK KÖTÜ BİTTİ

Beyaz elbisesiyle eline paspas alarak yerleri silen güzel şarkıcı, bir ara sıkılarak cinci olarak bilinen elektrik araca binerek paspas yaptı. Paspasın sobasına beline iple bağlayan Hilton'un bu eğlencesi cincir üzerinde dengeyi sağlayamayıp düşmesiyle kötü bitti.

YARIM SAATTE REKOR BEĞENİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan 38 yaşındaki Paris Hilton'un temizlik videosu yarım saatte 95 bin kişi tarafından beğenilirken binlerce de yorum aldı.