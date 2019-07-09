Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye bastı

Paris Şehir Meclisi Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celia Blauel, şehir meclisi toplantısı sonrası iklim acil durumu ilan ettiklerini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'in Şehir Meclisi Sorumlu Başkan Yardımcısı Celia Blauel düzenledikleri şehir meclisi toplantısı sonrası dünyadaki pek çok şehir gibi iklim acil durumu ilan ettiklerini duyurdu. Blauel, küresel ısınmayla mücadele için imzalanan 2015 anlaşmasına ev sahipliği yapan Paris meclisinin aldığı bu kararın 2015 yılında koyulan hedeflere ulaşılması amacı ile verildiğini belirtti. Paris Şehir Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise, bu karar çerçevesinde gençleri iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek için bir iklim akademisinin kurulacağı aktarıldı.

İngiltere Parlamentosu, sembolik sayılabilecek önergeyi 10 Mayıs'ta kabul ederek iklim acil durumu ilan eden dünyada bir ilke imza atmıştı. İrlanda da,10 Mayıs'ta meclisinden geçirdiği benzer bir önergeyle kararı alan ikinci ülke olmuştu.

İklim Seferberliği isimli çevreci örgüt ise, dünya genelinde 650 civarı şehirdeki yerel yetkililerin iklim acil durumu ilan ettiğini ve ABD'deki birçok sivil toplum kuruluşunun da bu yönde baskıyı arttırdığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA