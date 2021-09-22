Paris İklim Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir? İmzalamayan ülkeler kimlerdir? Paris İklim Anlaşması Türkiye imzaladı mı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. Biz de Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

Paris İklim Anlaşması maddeleri olarak da uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlaması, sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi, anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanağını kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin kısa sürede devreye alınması, bilinmesi gerekilen bir şeyde anlaşmayı imzalayan devletlerin geri çekilmeleri durumunda bir cezaya çarptırılmıyor olmaları olarak belirtilmiştir.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI İMZALAMAYAN ÜLKELER KİMLERDİR?

ABD, Çin, Hindistan, Meksika, Güney Kore, Fransa gibi 195 üye ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyesi olan Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen'dir.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI TÜRKİYE İMZALANDI MI?

Türkiye, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016'da New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzaladı ancak henüz taraf olmadı.

Cumhurbaşkan Erdoğan 21 Eylül 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde bu konula ilgili yaptığı açıklamada "Paris İklim Anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı, buradan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansından önce, 'karbon nötr' hedefli anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci, 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz." dedi.